Coira intende garantire assistenza sanitaria agli ospedali decentralizzati

Il Governo grigionese, al fine di garantire in futuro l’assistenza sanitaria sul territorio, intende concedere ancora mutui transitori agli ospedali nelle regioni decentralizzate e consentire maggiore margine organizzativo.

Lo comunica la Cancelleria dello Stato, precisando che si è avviata un’indagine conoscitiva sulla revisione parziale della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell’assistenza alle persone anziane e bisognose di cure.

La concessione di mutui va a beneficio dei comuni responsabili degli ospedali interessati: in quanto responsabili dell’assistenza sanitaria pubblica i comuni dovrebbero farsi garanti per i propri nosocomi in situazioni di crisi.

