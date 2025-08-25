  1. Clienti privati
Trasporti Treni diretti dall'Oberland zurighese a Coira: primi test nei fine settimana di settembre

Swisstxt

25.8.2025 - 10:55

Un nuovo collegamento in prova
FFS

Le FFS testeranno un collegamento diretto dall'Oberland zurighese a Coira nei fine settimana di settembre.

25.08.2025, 10:58

La S15 sarà estesa ai Grigioni due volte al mattino e due alla sera. Il servizio mira a valutare il potenziale turistico della regione. Circa 200'000 residenti dell'Oberland zurighese potrebbero beneficiarne. I treni da Uster a Coira circoleranno alle 6.54 e alle 7.54 il sabato e la domenica ed effettueranno il percorso contrario alle 16.23 e alle 17.23. Sono previste altre due fasi di prova: una invernale dal 14 dicembre al 15 marzo (esclusi Natale e Capodanno). E' previsto inolte un terzo test, da inizio giugno a fine settembre 2026

