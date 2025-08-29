  1. Clienti privati
Maltempo Colata di fango tra Brusino e Riva San Vitale, chiusa la strada

Alessia Moneghini

29.8.2025

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
TI-Press

La strada tra Riva San Vitale e Poiana, in direzione di Brusino, è stata chiusa nel pomeriggio in entrambe le direzioni a causa di fango sulla carreggiata.

SwissTXT

29.08.2025, 17:57

L'evento si è verificato dopo il forte temporale che, tra le 14 e le 15, ha ingrossato i torrenti che scendono dal Monte San Giorgio.

Come scrive la RSI, il campo stradale è stato ostruito in più punti con sassi, terra e legname secco. Sono in corso gli interventi per ripristinare la normale viabilità.

Sempre nel pomeriggio, anche in via San Martino a Mendrisio un cedimento di terreno dovuto alla forte pioggia ha imposto la chiusura della strada.

