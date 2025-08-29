La strada tra Riva San Vitale e Poiana, in direzione di Brusino, è stata chiusa nel pomeriggio in entrambe le direzioni a causa di fango sulla carreggiata.
L'evento si è verificato dopo il forte temporale che, tra le 14 e le 15, ha ingrossato i torrenti che scendono dal Monte San Giorgio.
Come scrive la RSI, il campo stradale è stato ostruito in più punti con sassi, terra e legname secco. Sono in corso gli interventi per ripristinare la normale viabilità.
Sempre nel pomeriggio, anche in via San Martino a Mendrisio un cedimento di terreno dovuto alla forte pioggia ha imposto la chiusura della strada.