Immagine illustrativa/foto d'archivio. TI-Press

La strada tra Riva San Vitale e Poiana, in direzione di Brusino, è stata chiusa nel pomeriggio in entrambe le direzioni a causa di fango sulla carreggiata.

SwissTXT Alessia Moneghini

L'evento si è verificato dopo il forte temporale che, tra le 14 e le 15, ha ingrossato i torrenti che scendono dal Monte San Giorgio.

Come scrive la RSI, il campo stradale è stato ostruito in più punti con sassi, terra e legname secco. Sono in corso gli interventi per ripristinare la normale viabilità.

Sempre nel pomeriggio, anche in via San Martino a Mendrisio un cedimento di terreno dovuto alla forte pioggia ha imposto la chiusura della strada.