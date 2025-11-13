  1. Clienti privati
Ticino Nuovo incontro sul collegamento A2 - A13 tra Cantone, USTRA e Sant'Antonino

Swisstxt

13.11.2025 - 11:20

Immagine illustrativa.
Immagine illustrativa.
Ti-Press

Il Dipartimento del territorio (DT) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) comunicano che, nell’ambito del progetto sull collegamento veloce A2 – A13, si è tenuto negli scorsi giorni a Bellinzona, un incontro al quale ha partecipato anche il Municipio di Sant’Antonino.

SwissTXT

13.11.2025, 11:20

13.11.2025, 11:29

Si è trattato, in particolare, il tema dell’attuale assetto viario in territorio di Sant’Antonino.

Il Comune ha chiesto a USTRA il mantenimento di un accesso supplementare ai centri commerciali nonché del cavalcavia esistente, al fine di continuare a garantire l’accesso alla zona. Richieste, sostenute anche dal DT, che sono state accolte favorevolmente da USTRA.

