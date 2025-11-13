Immagine illustrativa. Ti-Press

Il Dipartimento del territorio (DT) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) comunicano che, nell’ambito del progetto sull collegamento veloce A2 – A13, si è tenuto negli scorsi giorni a Bellinzona, un incontro al quale ha partecipato anche il Municipio di Sant’Antonino.

SwissTXT Swisstxt

Si è trattato, in particolare, il tema dell’attuale assetto viario in territorio di Sant’Antonino.

Il Comune ha chiesto a USTRA il mantenimento di un accesso supplementare ai centri commerciali nonché del cavalcavia esistente, al fine di continuare a garantire l’accesso alla zona. Richieste, sostenute anche dal DT, che sono state accolte favorevolmente da USTRA.