TicinoNuovo incontro sul collegamento A2 - A13 tra Cantone, USTRA e Sant'Antonino
Swisstxt
13.11.2025 - 11:20
Il Dipartimento del territorio (DT) e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) comunicano che, nell’ambito del progetto sull collegamento veloce A2 – A13, si è tenuto negli scorsi giorni a Bellinzona, un incontro al quale ha partecipato anche il Municipio di Sant’Antonino.
SwissTXT
13.11.2025, 11:20
13.11.2025, 11:29
Swisstxt
Si è trattato, in particolare, il tema dell’attuale assetto viario in territorio di Sant’Antonino.
Il Comune ha chiesto a USTRA il mantenimento di un accesso supplementare ai centri commerciali nonché del cavalcavia esistente, al fine di continuare a garantire l’accesso alla zona. Richieste, sostenute anche dal DT, che sono state accolte favorevolmente da USTRA.