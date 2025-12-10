  1. Clienti privati
Colloqui Il Consiglio di Stato ticinese incontra Baume-Schneider a Berna

Swisstxt

10.12.2025 - 15:34

Gobbi, Carobbio Guscetti e De Rosa a colloquio con la consigliera federale

DFI

In rappresentanza del Consiglio federale, Elisabeth Baume-Schneider ha avuto colloqui a Berna oggi, mercoledì, con una delegazione del Consiglio di Stato ticinese.







L'Esecutivo del Cantone, che aveva chiesto l'incontro nelle scorse settimane, era rappresentato dal presidente Norman Gobbi, da Raffaele De Rosa e da Marina Carobbio Guscetti.

Durante i colloqui sono stati affrontati diversi temi di rilevanza per il Ticino come la perequazione finanziaria intercantonale, le misure di risparmio della Confederazione e l'aumento dei costi della salute, che ha un impatto molto forte sulle famiglie ticinesi e sulle finanze cantonali.

