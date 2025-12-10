ColloquiIl Consiglio di Stato ticinese incontra Baume-Schneider a Berna
In rappresentanza del Consiglio federale, Elisabeth Baume-Schneider ha avuto colloqui a Berna oggi, mercoledì, con una delegazione del Consiglio di Stato ticinese.
L'Esecutivo del Cantone, che aveva chiesto l'incontro nelle scorse settimane, era rappresentato dal presidente Norman Gobbi, da Raffaele De Rosa e da Marina Carobbio Guscetti.
Durante i colloqui sono stati affrontati diversi temi di rilevanza per il Ticino come la perequazione finanziaria intercantonale, le misure di risparmio della Confederazione e l'aumento dei costi della salute, che ha un impatto molto forte sulle famiglie ticinesi e sulle finanze cantonali.