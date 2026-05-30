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Lunghe code Auto tampona un camion sulla A2, traffico paralizzato in Leventina

Swisstxt

30.5.2026 - 14:29

Immagine d'archivio d'illustrazione.
Immagine d'archivio d'illustrazione.
Keystone

Forti disagi al traffico sull’asse del San Gottardo. L’autostrada A2 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Quinto e Airolo in seguito a un incidente che ha coinvolto un’automobile e un camion. 

Antonio Fontana

30.05.2026, 14:29

30.05.2026, 14:42

Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe tamponato il mezzo pesante. Lo riporta la RSI.

In direzione nord, la circolazione risulta bloccata già tra Faido e la galleria della Piumogna, anch’essa chiusa al traffico autostradale. Il tunnel resta invece percorribile verso nord per i veicoli provenienti dalla strada cantonale, ma si registrano tempi d’attesa prolungati nei pressi dell’entrata in autostrada.

Disagi anche in senso opposto, con code di circa tre chilometri verso sud e l’entrata di Göschenen chiusa. Il traffico viene deviato sulla A13, dove tuttavia si segnalano rallentamenti importanti tra Lostallo e Pian San Giacomo in direzione nord.

La situazione resta difficile anche sul passo del San Gottardo, interessato da traffico intenso.

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