Immagine d'archivio d'illustrazione. Keystone

Forti disagi al traffico sull’asse del San Gottardo. L’autostrada A2 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Quinto e Airolo in seguito a un incidente che ha coinvolto un’automobile e un camion.

Secondo le prime informazioni, la vettura avrebbe tamponato il mezzo pesante. Lo riporta la RSI.

In direzione nord, la circolazione risulta bloccata già tra Faido e la galleria della Piumogna, anch’essa chiusa al traffico autostradale. Il tunnel resta invece percorribile verso nord per i veicoli provenienti dalla strada cantonale, ma si registrano tempi d’attesa prolungati nei pressi dell’entrata in autostrada.

Disagi anche in senso opposto, con code di circa tre chilometri verso sud e l’entrata di Göschenen chiusa. Il traffico viene deviato sulla A13, dove tuttavia si segnalano rallentamenti importanti tra Lostallo e Pian San Giacomo in direzione nord.

La situazione resta difficile anche sul passo del San Gottardo, interessato da traffico intenso.