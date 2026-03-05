Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Oggi, giovedì, verso le 00:30, un operaio è stato colpito da un convoglio mentre stava svolgendo dei lavori in un cantiere ferroviario a Contone. L'uomo ha riportato gravi ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

In base alla prima ricostruzione, il 49enne - un cittadino italiano domiciliato in Valle Leventina - stava svolgendo dei lavori con la smerigliatrice nell'area del cantiere.

Per cause che stabilirà l'inchiesta, all'arrivo di un treno merci si trovava al di fuori della zona di sicurezza, nonostante l'avviso di allarme, quando è stato colpito dal convoglio in transito e sbalzato per alcuni metri.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 144 che, dopo avergli dato le prime cure, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Secondo la prima valutazione medica, l'operaio ha riportato gravi ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita.