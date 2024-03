Le operazioni di recupero dell'imbarcazione Vigili del fuoco

È stata depositata la perizia della procura di Busto Arsizio volta ad accertare le cause del naufragio del «Goduria», avvenuto il 28 maggio 2023 sul Lago Maggiore.

La barca si inabissò per 16 metri: i morti furono 4, tra i quali Anya Bozhkova, 50 anni e moglie di Claudio Carminati, armatore e comandante della barca, sopravvissuto.

Dal documento emerge che proprio Carminati sottovalutò l’allerta maltempo e che, in precedenza, sulla barca aveva apportato modifiche «casalinghe» senza mai registrarle.

Terzo fattore: sul «Goduria» c’erano 8 passeggeri di troppo. Erano infatti in 23 invece dei 15 previsti.

I ventuno agenti dei servizi segreti italiani e di altri paesi, festeggiavano quel giorno un compleanno.

L'incidente ha provocato la morte di due 007 italiani di 62 e 52 anni, di un 53enne agente del Mossad in congedo e, come detto, della compagna dello skipper, indagato per omicidio e naufragio colposi.

Swisstxt / pab