archivio TI-Press

A un anno dall’alluvione in Vallemaggia costata la vita a otto persone, oggi, domenica, è il tempo del ricordo.

Swisstxt

Le commemorazioni hanno preso il via nella mattinata con una messa, celebrata alle 10 a Piano di Peccia.

Si sono poi spostate al campo sportivo Draione per i discorsi ufficiali e per il pranzo, al campo sportivo dove un anno fa, mentre sopra l'alta valle si scatenava il finimondo, si trovavano centinaia di persone per una serata campestre dopo il tradizionale torneo di calcio.

Nei dei discorsi ufficiali hanno preso la parola la sindaca di Cevio Wanda Dadò e il sindaco di Lavizzara Gabriele Dazio, e infine anche il consigliere di Stato Norman Gobbi.