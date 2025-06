Pesanti disagi lungo le strade di Como, dove da ieri sera la polizia locale ha deciso la completa chiusura di un tratto di lungolago.

Il lago di Como ANSA

SwissTXT Swisstxt

A seguito delle piogge cadute nei giorni scorsi le acque del lago hanno superato la soglia critica dei 129 cm sopra lo zero idrometrico, invadendo la strada di fronte alla centralissima Piazza Cavour.

Il lungolago è stato oggetto di un lungo intervento per la realizzazione di un sistema anti esondazione, completato ma non ancora in funzione.

Per la sua attivazione occorre che la Regione completi le procedure per l'attivazione della fornitura elettrica utile a far funzionare le pompe idrauliche.