La droga nascosta nell'auto GdF

La Guardia di Finanza di Como ha arrestato un giovane, residente in Svizzera, che viaggiava con 28 kg di hashish nascosti nell'auto.

SwissTXT Swisstxt

L'uomo è stato fermato nel comune di Colverde (nato dalla fusione di Drezzo, Gironico e Parè) per sorpassi pericolosi.

Diceva di andare al compleanno della fidanzata e ha mostrato un sacchetto con la scritta «Buon compleanno».

Insospettiti dall'agitazione del giovane, i finanzieri hanno controllato il sacchetto regalo, trovando hashish in una scatola di scarpe.

Un'ispezione più approfondita dell'auto ha rivelato altro stupefacente in ovuli e panetti. Il giovane è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti.