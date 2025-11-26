  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Fermato per sorpassi pericolosi, in auto aveva 28 kg di hashish

Swisstxt

26.11.2025 - 14:24

La droga nascosta nell'auto
La droga nascosta nell'auto
GdF

La Guardia di Finanza di Como ha arrestato un giovane, residente in Svizzera, che viaggiava con 28 kg di hashish nascosti nell'auto.

SwissTXT

26.11.2025, 14:24

26.11.2025, 14:29

L'uomo è stato fermato nel comune di Colverde (nato dalla fusione di Drezzo, Gironico e Parè) per sorpassi pericolosi.

Diceva di andare al compleanno della fidanzata e ha mostrato un sacchetto con la scritta «Buon compleanno».

Insospettiti dall'agitazione del giovane, i finanzieri hanno controllato il sacchetto regalo, trovando hashish in una scatola di scarpe.

Un'ispezione più approfondita dell'auto ha rivelato altro stupefacente in ovuli e panetti. Il giovane è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»
Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»

Altre notizie

Nuovo orario FFS. Più treni per Chiasso, ma ci saranno diversi lavori sull'asse del San Gottardo

Nuovo orario FFSPiù treni per Chiasso, ma ci saranno diversi lavori sull'asse del San Gottardo

Grigioni. Respinto il ricorso contro la votazione sul rinnovo dell'aeroporto di Samedan

GrigioniRespinto il ricorso contro la votazione sul rinnovo dell'aeroporto di Samedan

Ecco quanti. Dalla perequazione finanziaria meno soldi al Ticino e ai Grigioni

Ecco quantiDalla perequazione finanziaria meno soldi al Ticino e ai Grigioni