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Sostegno politico-istituzionale La Lombardia chiede il completamento di AlpTransit

Swisstxt

7.5.2026 - 11:28

Foto d'archivio
Foto d'archivio
keystone

Il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato all’unanimità il 5 maggio la mozione che impegna esecutivo, presidente e Giunta ad attivarsi per assicurare il potenziamento delle linee di accesso alle gallerie di base del Ceneri, del Gottardo e del Lötschberg.

Redazione blue News

07.05.2026, 11:28

07.05.2026, 11:32

Un sostegno quindi politico-istituzionale al completamento di AlpTransit.

La scelta politica lombarda ha una portata storica, si legge nel comunicato di ProGottardo, e fa seguito all’Alleanza a Sud delle Alpi, alla quale hanno aderito nel 2025 legislativo ticinese, Lombardia, Piemonte e Liguria.

Si affianca alla presa di posizione del Gran Consiglio ticinese del 2023.

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