Sostegno politico-istituzionaleLa Lombardia chiede il completamento di AlpTransit
Swisstxt
7.5.2026 - 11:28
Il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato all’unanimità il 5 maggio la mozione che impegna esecutivo, presidente e Giunta ad attivarsi per assicurare il potenziamento delle linee di accesso alle gallerie di base del Ceneri, del Gottardo e del Lötschberg.
Redazione blue News
07.05.2026, 11:28
07.05.2026, 11:32
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Un sostegno quindi politico-istituzionale al completamento di AlpTransit.
La scelta politica lombarda ha una portata storica, si legge nel comunicato di ProGottardo, e fa seguito all’Alleanza a Sud delle Alpi, alla quale hanno aderito nel 2025 legislativo ticinese, Lombardia, Piemonte e Liguria.
Si affianca alla presa di posizione del Gran Consiglio ticinese del 2023.