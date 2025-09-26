  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Bellinzona Con quasi 19’000 visitatori, il Japan Matsuri segna un nuovo record

Sara Matasci

26.9.2025

I partecipanti al Cosplay contest
I partecipanti al Cosplay contest
Matteo Aroldi

Lo scorso fine settimana si è tenuto a Bellinzona il Japan Matsuri, che - con circa 19mila visitatori in due giorni - ha confermato il proprio ruolo di riferimento in Svizzera per tutti gli appassionati di cultura giapponese.

Sara Matasci

26.09.2025, 10:01

L’edizione appena conclusa si è distinta non solo per i numeri da record, ma soprattutto per la presenza di ospiti d’eccezione che hanno reso la manifestazione un appuntamento di rilievo internazionale.

Tra i protagonisti spicca Go Nagai, leggenda del fumetto giapponese e creatore di opere che hanno segnato intere generazioni come Devilman, Mazinga Z e Ufo Robot Goldrake.

Go Nagai
Go Nagai
Matteo Aroldi

La sua partecipazione ha richiamato fan da tutta la Svizzera e dai Paesi limitrofi, trasformando il suo incontro con il pubblico in un momento storico per il festival.

Accanto a lui si sono esibiti artisti, performer e ospiti che hanno contribuito a un programma ricco di incontri, spettacoli e attività culturali.

Cristina D'Avena durante la sua esibizione
Cristina D'Avena durante la sua esibizione
Matteo Aroldi

Workshop, dimostrazioni e spazi espositivi

Il Japan Matsuri ha proposto inoltre workshop, dimostrazioni e spazi espositivi che hanno saputo unire tradizione e modernità, offrendo al pubblico un’esperienza autentica e coinvolgente.

L’entusiasmo dei visitatori e la qualità degli interventi hanno dimostrato come la manifestazione riesca a coniugare intrattenimento, cultura e occasioni di incontro tra mondi diversi.

Un espositore al lavoro
Un espositore al lavoro
Matteo Aroldi

Organizzato da un’associazione senza scopo di lucro e reso possibile dal lavoro di decine di volontari, il festival continua a crescere anno dopo anno grazie al sostegno di partner e sponsor, attirando un pubblico sempre più numeroso e internazionale e rafforzando il suo ruolo di piattaforma culturale e promozionale unica nel suo genere.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 e 20 settembre 2026 a Bellinzona, quando il Japan Matsuri tornerà con nuove sorprese e un programma che punta ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale della regione.

La coda fuori dall'Espocentro di Bellinzona in attesa di entrare al Japan Matsuri.
La coda fuori dall'Espocentro di Bellinzona in attesa di entrare al Japan Matsuri.
Matteo Aroldi

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Modifica alla legge AVS: «Gli anziani han goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Ecco cinque trucchi per risparmiare sul premio di cassa malati

Altre notizie

NewsA13, uscita Bellinzona Nord chiusa

Richiesta credito di 307'000 franchi. Nuova luce per il Castello Visconteo di Locarno

Richiesta credito di 307'000 franchiNuova luce per il Castello Visconteo di Locarno

Dopo il maltempo. A Lumino l'acqua torna potabile

Dopo il maltempoA Lumino l'acqua torna potabile