Ancora concerti in piazza Grande? Immagine d'archivio Tipress

Quale futuro per i concerti in Piazza Grande a Locarno dopo il 2026?

Swisstxt

Per ora non è dato saperlo: a causa di un ricorso con effetto sospensivo, il Municipio non può infatti valutare due proposte ricevute nell’ambito di una richiesta di manifestazione d’interesse per l’organizzazione di eventi musicali nel periodo 2027-2031.

La richiesta di manifestazione d’interesse era stata pubblicata lo scorso marzo, in vista della scadenza, nel 2026, dell’accordo siglato con MSG Moon And Stars Festival SA.

Al fine di tutelare lo svolgimento della manifestazione estiva, l'esecutivo ha chiesto di togliere l'effetto sospensivo al ricorso.