La chiusura dell'inchiesta sulla tragedia in Valle di Blenio porta accuse di omicidio colposo e abbandono per il monitore dell'escursione in cui morirono due adolescenti.

La procuratrice pubblica Anna Fumagalli ha concluso l'indagine sulla tragica vicenda avvenuta il 4 settembre 2022 a Ghirone, in Valle di Blenio.

Durante un'escursione, come ricorda la «RSI», due ragazzi di 14 anni di Varese hanno perso la vita scivolando lungo un sentiero pericoloso mentre scendevano dalla capanna Scaletta verso Campo Blenio con il loro gruppo.

Il monitore responsabile della colonia e dell'escursione, un cittadino italiano di 31 anni, è ora al centro delle accuse di omicidio colposo e abbandono. La procuratrice sta valutando se procedere con un rinvio a giudizio o emettere un decreto nei suoi confronti.

Per quanto riguarda i due collaboratori del monitore, il procedimento penale potrebbe essere archiviato. Questa decisione, come riporta sempre l'azienda di Comano, si basa su una perizia tecnica che ha chiarito i dettagli del tragico incidente.

La vicenda ha suscitato grande attenzione, e la chiusura dell'inchiesta rappresenta un passo significativo verso la risoluzione del caso.