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Arte Concorso di fumetto, vince il progetto «My deer» della ticinese Lara Casadei

Swisstxt

8.6.2026 - 14:11

Alcune tavole del progetto vincitore del bando «My deer» di Lara Casadei.
Alcune tavole del progetto vincitore del bando «My deer» di Lara Casadei.
Repubblica e Cantone Ticino

Il progetto «My deer» di Lara Casadei ha vinto il concorso dedicato al settore del fumetto, alla sua seconda edizione, del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) per il tramite dell’Ufficio del sostegno alla cultura (USC).

Alessia Moneghini

08.06.2026, 14:11

08.06.2026, 14:23

La commissione che ha esaminato i progetti, scrive il DECS in un comunicato stampa, ha selezionato il lavoro della giovane fumettista tra 20 candidature pervenute.

Casadei ha 23 anni e studia illustrazione alla Scuola superiore di arte e design (HEAD) di Ginevra: il riconoscimento vuole anche premiare una talentuosa e giovane voce della scena fumettistica emergente della Svizzera italiana.

L'opera, si legge, racconta la relazione problematica tra una giovane e il suo compagno alternando la storia della loro vita di tutti i giorni a tavole che mostrano l'interiorità di lei, illustrata da una foresta abitata da un cervo.

L'autrice gioca così con l’ambivalenza tra i due piani per riflettere sul tema sempre attuale della violenza sulle donne, in questo caso all’interno della coppia.

Il progetto ha convinto la giuria per la sua maestria nell'usare il linguaggio del fumetto in tutte le sue potenzialità per sviluppare la storia, nella strutturazione delle tavole (découpage) e nella tecnica (pennarelli all’alcol).

In particolare il lavoro di Casadei si distingue «per uno stile personale, intrigante e coinvolgente, attraversato da una notevole sensibilità e da un pudore tutt’altro che inopportuno».

In vista una pubblicazione e una mostra

Come riporta il comunicato, il procedimento di selezione è stato coordinato dall’USC in collaborazione con l’associazione Rete Fumetto Svizzera, la Pro Grigioni Italiano e la casa editrice iet. 

Quest'ultima pubblicherà l'opera vincente nella sua collana dedicata al fumetto, e le tavole e i relativi bozzetti saranno esposti in una mostra itinerante tra Svizzera italiana, Romandia e Svizzera tedesca durante il 2027.

Il concorso vuole stimolare e promuovere il fumetto nella Svizzera italiana, come previsto anche dalle Linee programmatiche cantonali di politica culturale 2024-2027 adottate dal DECS.

Una menzione speciale è stata inoltre assegnata a Christian Rebecchi e Pablo Togni (in arte Nevercrew con «SLIDE») e a Milly Miljkovic (con «Invisibile»).

Il progetto «Invisibile» di Milly Miljkovic.
Il progetto «Invisibile» di Milly Miljkovic.
Repubblica e Cantone Ticino
Il progetto «SLIDE» di Christian Rebecchi e Pablo Togni in arte Nevercrew.
Il progetto «SLIDE» di Christian Rebecchi e Pablo Togni in arte Nevercrew.
Repubblica e Cantone Ticino

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