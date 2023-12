Immagine simbolica. Keystone

Giovedì a Lugano due cittadini tedeschi sono stati condannati a oltre 3 anni e mezzo di carcere per truffa. Lo riporta la RSI.

I due, tra il 2009 e il 2014, hanno guadagnato tramite società fondate ad hoc e dei consulenti che non sapevano nulla.

Le società si chiamavano Invensys e avevano sede a Lugano. Si presentavano tramite slogan del tipo «il nostro nome è la garanzia del nostro agire responsabile», foto della Svizzera e promesse di interessi. Ben 106 cittadini germanici sono stati convinti ad affidarsi a loro.

I due ricevettero importi dai 10'000 fino a 2 milioni e mezzo di franchi da parte dei clienti, in totale 15 milioni. Questi soldi venivano usati per scopi personali - finanziando la loro vita lussuosa - o per chi richiedeva i propri risparmi.

Condanna meno severa di quella richiesta

La condanna contro gli imputati, che hanno confessato, è di truffa aggravata, anche se la pena è più leggera di quella che voleva l'accusa dato che i fatti sono successi molti anni fa e il principio di celerità è stato violato. Le pene sono di 3 anni e 10 mesi e di 3 anni e mezzo da scontare.

L'inchiesta era scattata nel 2016, dopo una segnalazione dell'autorità di controllo sui mercati finanziari, la FINMA. Ma poi era rimasta in stand by per poi essere riportata in aula da un nuovo procuratore pochi mesi prima della prescrizione.