Giustizia Condannato a Lugano il 78enne che aveva abusato della nipotina acquisita

Swisstxt

11.9.2025 - 17:35

Il processo a Lugano a porte chiuse
Tipress

Un 78enne è stato condannato dalle Assise criminali di Lugano a 4 anni e 10 mesi di carcere per abusi sessuali sulla nipote acquisita.

11.09.2025, 17:43

I fatti sono avvenuti tra il 2019 e il 2023, quando la vittima aveva tra i 7 e gli 11 anni. Il giudice Amos Pagnamenta ha emesso la sentenza giovedì pomeriggio.

L'uomo doveva rispondere di ripetuti atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale. L'accusa aveva chiesto 7 anni di carcere.

Gli abusi sono avvenuti durante le visite della bambina dall'estero. Il 78enne ha ammesso solo un rapporto avvenuto il 24 dicembre 2023, pochi mesi prima della denuncia. La difesa aveva chiesto una pena sospesa.

