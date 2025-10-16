Trentasei mesi di detenzione da espiare, a cui va dedotto il periodo trascorso in carcerazione preventiva.
E’ questa la pena stabilita dalla presidente della Corte delle Assise criminali Monica Sartori-Lombardi nei confronti del massaggiatore di 54 anni comparso in aula la scorsa settimana.
La sua complice, pure a processo, è invece stata prosciolta dalle accuse con la formula «in dubbio pro reo», in quanto non è stato possibile dimostrare il suo coinvolgimento nei fatti.
18 persone hanno perso i loro risparmi (oltre 600’000 franchi). L'uomo è stato condannato per truffa aggravata, falsità in documenti, riciclaggio, appropriazione indebita e altri reati.