Trentasei mesi di detenzione da espiare, a cui va dedotto il periodo trascorso in carcerazione preventiva.

Il carcere della Farera Archivio Tipress

SwissTXT Swisstxt

E’ questa la pena stabilita dalla presidente della Corte delle Assise criminali Monica Sartori-Lombardi nei confronti del massaggiatore di 54 anni comparso in aula la scorsa settimana.

La sua complice, pure a processo, è invece stata prosciolta dalle accuse con la formula «in dubbio pro reo», in quanto non è stato possibile dimostrare il suo coinvolgimento nei fatti.

18 persone hanno perso i loro risparmi (oltre 600’000 franchi). L'uomo è stato condannato per truffa aggravata, falsità in documenti, riciclaggio, appropriazione indebita e altri reati.