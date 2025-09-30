  1. Clienti privati
Giustizia Condannato uno spacciatore del Sottoceneri a 36 mesi di carcere

Swisstxt

30.9.2025 - 18:45

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Un 40enne del Sottoceneri è stato condannato martedì a una pena di 36 mesi, di cui la metà da espiare. L’uomo è comparso alle Criminali di Lugano con le accuse di riciclaggio e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.

SwissTXT

30.09.2025, 18:45

30.09.2025, 18:47

Nei primi mesi del 2020, al tempo della pandemia, l’imputato, già dipendente da hashish e marijuana, aveva iniziato ad ordinarne sempre maggiori quantità.

Alla fine si stima che abbia venduto circa 99 chili di stupefacenti, fino all’arresto lo scorso marzo. L’utile netto conseguito in 5 anni è stato di circa 148’000 franchi. L’uomo, che ha vari precedenti penali, ha ammesso e riconosciuto le accuse della Procura.

