Magistratura Condannati i giovani del Luganese per le spedizioni punitive contro presunti pedofili

Swisstxt

9.10.2025 - 12:10

Conclusi gli accertamenti
Tipress

Si è conclusa l'inchiesta della Magistratura dei minorenni (MdM) sui giovani del Luganese che organizzavano spedizioni punitive contro presunti pedofili.

SwissTXT

09.10.2025, 12:10

09.10.2025, 12:23

Condanne penali sospese, prestazioni personali e multe per una trentina di ragazzi coinvolti.

L'indagine, avviata nell'ottobre 2024, ha riguardato circa 20 spedizioni per stanare presunti pedofili agganciati sul web. Molti degli indagati hanno nel frattempo raggiunto la maggiore età. Le ipotesi di reato includono aggressione, estorsione, lesioni, coazione, sequestro di persona e rapimento.

Nei casi più gravi sono state comminate condanne penali detentive sospese, come reso noto giovedì dalla stessa MdM.

