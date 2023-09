Circolava con la revisione scaduta e l'auto sottoposta a fermo amministrativo da tempo, ma quando è stata fermata dalla Guardia di Finanza al confine con la Svizzera, a Lavena Ponte Tresa (Varese), una donna di 51 anni ha dichiarato di essere «un soggetto giuridicamente non amministrativo» e di non accettare la contestazione, disconoscendola e barricandosi in macchina.

Bloccata mentre stava per attraversare la dogana percorrendo la corsia «uscita di Stato», la donna ha rifiutato ogni tentativo di mediazione. Dopo quasi 11 ore sul posto sono intervenuti, su disposizione della Procura di Varese, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, per procedere «all'estrazione» forzata della 51enne dalla vettura.

La donna è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio di pubblica necessità, per aver bloccato con la sua auto una corsia doganale.

Inoltre, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto una verifica e un'eventuale presa in carico per i due figli minori della donna, di 4 e 6 anni, che erano a casa del suo ex compagno a Marchirolo (Varese).

L'uomo però ha negato l'accesso in casa ai servizi sociali e ai finanzieri, facendo scattare un provvedimento d'urgenza che verrà finalizzato nei prossimi giorni.

