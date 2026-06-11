Petizione depositataQuasi 3'000 firme per l’accesso alle rive tutto l’anno a Minusio e Tenero-Contra
Swisstxt
11.6.2026 - 18:04
Una petizione con 2'756 sottoscrizioni è stata depositata giovedì a Bellinzona per chiedere che le rive del lago a Minusio e Tenero-Contra siano accessibili liberamente durante tutto l’anno. Lo riporta la RSI
Redazione blue News
11.06.2026, 18:04
11.06.2026, 18:35
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Oggi questi spazi possono essere utilizzati dal pubblico soltanto nei mesi invernali, mentre nel resto dell’anno restano di fatto destinati agli ospiti dei campeggi privati.
Per i promotori dell’iniziativa, Ariele De Stephanis e Alice Zimmermann, l’apertura permanente delle sponde non sarebbe in contrasto con le attività turistiche, ma permetterebbe invece di restituire valore a un’area di interesse collettivo.
La petizione, intitolata «Rive libere tutto l’anno» e promossa dalle Giovani Verdi, sollecita il Cantone e i Comuni coinvolti a far rispettare le norme che riconoscono il carattere pubblico delle rive.