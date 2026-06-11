La petizione «Rive libere tutto l’anno» è stata depositata a Bellinzona. KEYSTONE

Una petizione con 2'756 sottoscrizioni è stata depositata giovedì a Bellinzona per chiedere che le rive del lago a Minusio e Tenero-Contra siano accessibili liberamente durante tutto l’anno. Lo riporta la RSI

Redazione blue News Swisstxt

Oggi questi spazi possono essere utilizzati dal pubblico soltanto nei mesi invernali, mentre nel resto dell’anno restano di fatto destinati agli ospiti dei campeggi privati.

Per i promotori dell’iniziativa, Ariele De Stephanis e Alice Zimmermann, l’apertura permanente delle sponde non sarebbe in contrasto con le attività turistiche, ma permetterebbe invece di restituire valore a un’area di interesse collettivo.

La petizione, intitolata «Rive libere tutto l’anno» e promossa dalle Giovani Verdi, sollecita il Cantone e i Comuni coinvolti a far rispettare le norme che riconoscono il carattere pubblico delle rive.