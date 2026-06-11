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Petizione depositata Quasi 3'000 firme per l’accesso alle rive tutto l’anno a Minusio e Tenero-Contra

Swisstxt

11.6.2026 - 18:04

La petizione «Rive libere tutto l’anno» è stata depositata a Bellinzona.
La petizione «Rive libere tutto l’anno» è stata depositata a Bellinzona.
KEYSTONE

Una petizione con 2'756 sottoscrizioni è stata depositata giovedì a Bellinzona per chiedere che le rive del lago a Minusio e Tenero-Contra siano accessibili liberamente durante tutto l’anno. Lo riporta la RSI

Redazione blue News

11.06.2026, 18:04

11.06.2026, 18:35

Oggi questi spazi possono essere utilizzati dal pubblico soltanto nei mesi invernali, mentre nel resto dell’anno restano di fatto destinati agli ospiti dei campeggi privati.

Per i promotori dell’iniziativa, Ariele De Stephanis e Alice Zimmermann, l’apertura permanente delle sponde non sarebbe in contrasto con le attività turistiche, ma permetterebbe invece di restituire valore a un’area di interesse collettivo.

La petizione, intitolata «Rive libere tutto l’anno» e promossa dalle Giovani Verdi, sollecita il Cantone e i Comuni coinvolti a far rispettare le norme che riconoscono il carattere pubblico delle rive.

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