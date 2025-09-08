Dal 15 settembre nel Canton Grigioni sarà attiva la nuova Consulenza specialistica protezione dei minori.
Il servizio, sviluppato dall'Ufficio cantonale del servizio sociale come progetto pilota quadriennale, offre consulenza a professionisti e volontari che lavorano con bambini e adolescenti.
Lo indica il Cantone in una nota, spiegando che il servizio si rivolge a professionisti quali insegnanti, operatori sociali, medici nonché ad allenatori e responsabili di gruppi giovanili.
La consulenza sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00. Ulteriori informazioni sono fruibili sul sito web: www.gr.ch/cumpass.