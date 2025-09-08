  1. Clienti privati
Dal 15 settembre Consulenza specialistica per la protezione dei minori nei Grigioni

Swisstxt

8.9.2025 - 10:30

Cumpass
Cumpass
gr.ch

Dal 15 settembre nel Canton Grigioni sarà attiva la nuova Consulenza specialistica protezione dei minori.

SwissTXT

08.09.2025, 10:30

08.09.2025, 10:34

Il servizio, sviluppato dall'Ufficio cantonale del servizio sociale come progetto pilota quadriennale, offre consulenza a professionisti e volontari che lavorano con bambini e adolescenti.

Lo indica il Cantone in una nota, spiegando che il servizio si rivolge a professionisti quali insegnanti, operatori sociali, medici nonché ad allenatori e responsabili di gruppi giovanili.

La consulenza sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:00. Ulteriori informazioni sono fruibili sul sito web: www.gr.ch/cumpass.

