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Ticino I conti di Locarno tornano in nero, ma il Municipio invita alla prudenza

Swisstxt

12.5.2026 - 16:43

Conti migliori del previsto per Locarno: dal deficit all’avanzo.
Conti migliori del previsto per Locarno: dal deficit all’avanzo.
Keystone

I conti 2025 della Città di Locarno si chiudono meglio del previsto. A fronte di un disavanzo preventivato di oltre 2,2 milioni di franchi, il consuntivo registra infatti un avanzo d'esercizio di 785 mila franchi, risultato che il Municipio accoglie con prudente soddisfazione.

Redazione blue News

12.05.2026, 16:43

12.05.2026, 16:58

I conti consuntivi 2025 della Città di Locarno si chiudono con un avanzo d’esercizio pari a 785’371 franchi. A comunicarlo è il Municipio tramite una nota stampa.

Il risultato migliora sensibilmente rispetto al disavanzo di 2’281’750 franchi previsto nel preventivo e viene giudicato positivamente dall’Esecutivo.

Il Municipio invita tuttavia alla prudenza, sottolineando che il dato è influenzato da diversi fattori non strutturali e va quindi interpretato con «cauto ottimismo».

Gli investimenti netti hanno raggiunto i 5’844’213 franchi, segnando una diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Con il Consuntivo vengono inoltre presentati anche i rendiconti dell’Istituto per anziani San Carlo, che registra un avanzo di 134’987 franchi, e del Locarnese Ente Acqua, con un risultato positivo di 756’754 franchi.

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