Il Municipio di Chiasso Ti-Press

I conti di Chiasso chiudono meglio del previsto: per il 2024 era stato preventivato un disavanzo di 864’000 franchi, limitato invece a 149’000 grazie a ricavi fiscali e contenimento della spesa.

Il 2025 appare però più difficile. «Abbiamo soprattutto introdotto misure per il contenimento delle spese per beni e servizi. La misura importante che riguarda le spese per il personale è tuttora in corso», ha spiegato il capo Dicastero finanze, Luca Bacciarini.

«Vogliamo incrementare le entrate con il marketing territoriale», spiega il sindaco Bruno Arrigoni, «e cercare di chiudere il più vicino possibile allo zero. In questo 2025 non sarà facile, però siamo abbastanza ottimisti».