Il Preventivo 2026 della Città di Locarno prevede un disavanzo di 1,5 milioni di franchi, in miglioramento rispetto al 2025.
Il Municipio ha adottato misure di contenimento della spesa, mantenendo i moltiplicatori al 90% per le persone fisiche e al 97% per le giuridiche.
Il gettito fiscale stimato è di 38,5 milioni, in crescita. Gli investimenti lordi ammontano a 25,8 milioni, con priorità a opere pubbliche cofinanziate.
Il piano conferma un approccio selettivo e graduale, con interventi su strade, piazze e immobili, inclusi progetti di valorizzazione urbana come «La nouvelle belle époque».