  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Preventivo 2026 Conti in rosso per Locarno: disavanzo di 1,5 milioni di franchi

Swisstxt

31.10.2025 - 14:53

Locarno
Locarno
TiPress

Il Preventivo 2026 della Città di Locarno prevede un disavanzo di 1,5 milioni di franchi, in miglioramento rispetto al 2025.

SwissTXT

31.10.2025, 14:53

31.10.2025, 15:06

Il Municipio ha adottato misure di contenimento della spesa, mantenendo i moltiplicatori al 90% per le persone fisiche e al 97% per le giuridiche.

Il gettito fiscale stimato è di 38,5 milioni, in crescita. Gli investimenti lordi ammontano a 25,8 milioni, con priorità a opere pubbliche cofinanziate.

Il piano conferma un approccio selettivo e graduale, con interventi su strade, piazze e immobili, inclusi progetti di valorizzazione urbana come «La nouvelle belle époque».

I più letti

Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Altra svolta in vista per Lindsey Vonn? Possibile cambio di sport in estate
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Sinner sulla neve per uno spot, nel backstage c'è anche la sua fidanzata?
Kim Kardashian: «Lo sbarco sulla Luna non è mai successo». Pronta la replica della NASA

Altre notizie

La Procura indaga. Maxi-truffa da 12 milioni in Ticino: promessi rendimenti fino al 70%

La Procura indagaMaxi-truffa da 12 milioni in Ticino: promessi rendimenti fino al 70%

Dal confine. Scuolabus esce di strada in Valtellina: 5 feriti, tra cui l'autista che è grave

Dal confineScuolabus esce di strada in Valtellina: 5 feriti, tra cui l'autista che è grave

Tentato omicidio. 24enne immobilizzato, picchiato e ferito con un coltello nel Luganese, due arresti

Tentato omicidio24enne immobilizzato, picchiato e ferito con un coltello nel Luganese, due arresti