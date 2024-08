archivio TI-Press

aggiudicazione dei lavori per il raddoppio della linea tra Contone e il ponte sul Ticino.

Swisstxt

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso del secondo classificato sull’ I lavori potranno quindi iniziare nell’autunno 2024, per quello che è considerato «un progetto chiave per il potenziamento del traffico da e per Locarno» fanno sapere le FFS. Il TAF, nella sua sentenza del 12 giugno, conferma quindi la delibera delle FFS al consorzio giunto primo. Il progetto prevede un secondo binario, per una lunghezza di 1’380 metri, l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e la posa di nuovi scambi tra Contone e il ponte sul Ticino.

Swisstxt