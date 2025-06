Immagine illustrativa d'archivio. sda

La Polizia cantonale e la Polizia città di Mendrisio hanno svolto il 17 giugno un controllo sulla superstrada tra Rancate e Novazzano, a seguito di segnalazioni su gravi infrazioni al codice stradale, in particolare da parte di motociclisti.

Le lamentele riguardavano sorpassi pericolosi sulla doppia linea continua e inosservanza del divieto di sorpasso, comportamenti che aumentano con l’arrivo della bella stagione.

In sole due ore sono state rilevate 83 infrazioni: 74 legate a sorpassi vietati, 6 per modifiche tecniche non autorizzate, 1 per attraversamento della doppia linea con l’auto e 2 per uso improprio degli avvisatori ottici.