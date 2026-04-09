200 franchi di multa ciascunoEcco in quanti sono stati pizzicati senza vignetta durante il weekend di Pasqua
Swisstxt
9.4.2026 - 10:51
Durante il fine settimana di Pasqua, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha svolto verifiche alla dogana di Chiasso per accertare la presenza del contrassegno autostradale obbligatorio sui veicoli in uscita dalla Svizzera.
Redazione blue News
09.04.2026, 10:51
09.04.2026, 10:56
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Nel corso dei controlli sono stati esaminati complessivamente 1’620 veicoli. Di questi, 190 – pari all’11,7% – non erano in regola con la vignetta, come indicato in una nota ufficiale.
Gli automobilisti sprovvisti hanno dovuto acquistare il contrassegno direttamente sul posto e saldare una sanzione di 200 franchi.