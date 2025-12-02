  1. Clienti privati
Ticino Controllo in un cantiere del Luganese, due mancate notifiche

Alessia Moneghini

2.12.2025

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press
Ti-Press

Lo scorso 25 novembre è stata eseguita un'operazione di controllo sulla manodopera di un cantiere edile in zona Cornaredo a Lugano. Lo comunica la Polizia cantonale: su 138 lavoratori controllati sono emerse due mancate notifiche.

Alessia Moneghini

02.12.2025, 10:19

L'operazione si è svolta in collaborazione con la Polizia Città di Lugano, gli ispettori dell'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro, delle Commissioni paritetiche edilizia e rami affini e dell'Associazione interprofessionale di controllo.

Come detto, durante le verifiche sono venute alla luce 2 mancate notifiche su 138 lavoratori controllati. In base ai dati raccolti gli enti coinvolti approfondiranno gli accertamenti del caso nei rispettivi ambiti di competenza.

