Grigioni A13, percorre 20 chilometri contromano: fermato a Roveredo

Swisstxt

8.2.2026 - 15:20

Immagine d'archivio
Immagine d'archivio
Polizia cantonale GR

Un automobilista ha percorso circa 20 chilometri contromano sull'autostrada A13 prima di essere fermato dalla Polizia cantonale dei Grigioni a Roveredo.

Redazione blue News

08.02.2026, 15:20

08.02.2026, 15:52

Nella mattinata di domenica un automobilista ha percorso circa 20 chilometri contromano sulla carreggiata nord dell’autostrada A13.

L'intervento della Polizia cantonale dei Grigioni ha permesso di fermare il veicolo a Roveredo.

Si tratta di un cittadino nigeriano di 34 anni, residente a Genova, che poco prima delle 3h00 aveva imboccato l’A13 da San Bernardino in direzione Italia, viaggiando però sulla corsia sud in senso contrario.

Il conducente è stato denunciato, mentre la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un’inchiesta per chiarire l’accaduto.

