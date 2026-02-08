GrigioniA13, percorre 20 chilometri contromano: fermato a Roveredo
Un automobilista ha percorso circa 20 chilometri contromano sull'autostrada A13 prima di essere fermato dalla Polizia cantonale dei Grigioni a Roveredo.
Nella mattinata di domenica un automobilista ha percorso circa 20 chilometri contromano sulla carreggiata nord dell’autostrada A13.
L'intervento della Polizia cantonale dei Grigioni ha permesso di fermare il veicolo a Roveredo.
Si tratta di un cittadino nigeriano di 34 anni, residente a Genova, che poco prima delle 3h00 aveva imboccato l’A13 da San Bernardino in direzione Italia, viaggiando però sulla corsia sud in senso contrario.
Il conducente è stato denunciato, mentre la Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un’inchiesta per chiarire l’accaduto.