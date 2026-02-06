  1. Clienti privati
Cornaredo, 1,8 milioni per la bonifica

Swisstxt

6.2.2026 - 12:04

Il vecchio e il nuovo stadio
Il vecchio e il nuovo stadio
Tipress

attuale stadio di Cornaredo che a giugno sarà rimpiazzato dalla nuova Arena sportiva.

SwissTXT

06.02.2026, 12:04

Il Municipio di Lugano, con un messaggio, chiede un credito di 1,88 milioni di franchi per bonificare, rimuovere e smaltire i materiali provenienti dalla demolizione dell' Le verifiche ambientali hanno rilevato elementi inquinanti nella pista di atletica, nel materiale di scavo sotto il campo e nella tribuna. Questi devono essere rimossi e smaltiti. Gli interventi precederanno la realizzazione della seconda tappa del Polo sportivo e degli eventi (PSE), che prevede due torri, il blocco servizi della Polizia comunale, l'edificio sud e il parco urbano.

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

