Il vecchio e il nuovo stadio Tipress

attuale stadio di Cornaredo che a giugno sarà rimpiazzato dalla nuova Arena sportiva.

SwissTXT Swisstxt

Il Municipio di Lugano, con un messaggio, chiede un credito di 1,88 milioni di franchi per bonificare, rimuovere e smaltire i materiali provenienti dalla demolizione dell’ Le verifiche ambientali hanno rilevato elementi inquinanti nella pista di atletica, nel materiale di scavo sotto il campo e nella tribuna. Questi devono essere rimossi e smaltiti. Gli interventi precederanno la realizzazione della seconda tappa del Polo sportivo e degli eventi (PSE), che prevede due torri, il blocco servizi della Polizia comunale, l'edificio sud e il parco urbano.