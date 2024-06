Sistemazione viaria contestata sino all'ultima istanza. Tipress

Il riassetto stradale dall’uscita della galleria Vedeggio-Cassarate allo stadio di Cornaredo torna sub judice dopo il recente via libera del Tribunale cantonale amministrativo.

Swisstxt

L’Associazione traffico e ambiente della Svizzera italiana (ATA) ha annunciato mercoledì di aver inoltrato ricorso al Tribunale federale di Losanna.

Il progetto stradale, secondo l’ATA, «risulta particolarmente invasivo e rovina inutilmente il paesaggio». In particolare, l’associazione contesta la grande rotatoria sul Cassarate.

Pollice verso anche per la nuova strada a quattro corsie, che dovrebbe convogliare il traffico da Via Ciani a Via Trevano. La parola passa nuovamente ai giudici.

