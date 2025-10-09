  1. Clienti privati
PSE L'ATA ritira il ricorso contro Cornaredo Sud, strada spianata per la pista d'atletica

9.10.2025 - 10:31

Il comparto di Cornaredo sud può procedere
Strada spianata per la nuova pista di atletica a Cornaredo Sud, nel comparto PSE a Lugano.

09.10.2025, 11:01

L’Associazione traffico e ambiente (ATA) ha annunciato giovedì che non farà ricorso contro la domanda di costruzione.

«Grazie all’opposizione presentata lo scorso anno, e al conseguente tentativo di conciliazione, abbiamo ottenuto la riduzione del numero di posteggi per auto da 56 a 26 e la creazione, a ridosso del muro del cimitero, di un piccolo parco con una quarantina di piante ad alto fusto», spiega l’ATA.

L’associazione si dice soddisfatta, «si tratta dell’unico spazio pubblico del comparto di cui potrà liberamente fruire tutta la popolazione».

