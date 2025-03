La polizia lo ha identificato tipress

Un 19enne del Bellinzonese è stato denunciato per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale dopo essere stato identificato dalla polizia grazie a un video sui social, in cui sfrecciava a 175 km/h in una zona con limite di 80 km/h nei pressi di Osogna.

Swisstxt

Un video postato sui social, in cui lo si vedeva «effettuare un’accelerazione ben oltre i limiti consentiti», rischia di costare caro a un 19enne automobilista svizzero domiciliato nel Bellinzonese.

Ricevuta la segnalazione del filmato, gli agenti della polizia della cantonale sono infatti risaliti all'identità dell'autore e in un secondo momento a quella del conducente della vettura.

Individuato anche il tratto di strada, fuori dall'abitato di Osogna, si è stabilito che l'auto correva a 175 km/h invece degli 80 km/h permessi.

Inevitabile è scattata la denuncia al ministero pubblico per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale.