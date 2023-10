I risultati definitivi per la corsa al Consiglio degli Stati sono stati pubblicati venerdì mattina sul Foglio Ufficiale e ci sono degli aggiustamenti rispetto al conteggio di domenica sera.

Nella foto di domenica la candidata agli Stati Greta Gysin , I Verdi), salutata dall'alleato Beppe Savary Borioli (Forum Alternativo). © Ti-Press

La modifica principale riguarda Greta Gysin, candidata dei Verdi, che si vede assegnare 298 voti in più arrivando così a un totale di 22’619 preferenze.

Una correzione che comunque non cambia le graduatorie.

Gli altri candidati che andranno al ballottaggio del 19 novembre: a Marco Chiesa (UDC) 33 voti in più, a Fabio Regazzi (il Centro) 2 voti in più, ad Alex Farinelli (PLR) 13 in più e ad Amalia Mirante (di Avanti con Ticino e Lavoro) 16 preferenze in più.

