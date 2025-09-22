  1. Clienti privati
Hanno sfilato in 200 Corteo pro Palestina a Bellinzona

Swisstxt

22.9.2025 - 22:24

Circa 200 persone hanno sfilato questa sera a Bellinzona su Viale Stazione su iniziativa del Coordinamento Unitario a Sostegno della Palestina.

SwissTXT

22.09.2025, 22:24

22.09.2025, 22:30

I partecipanti si sono radunati davanti alla stazione alle 18:00. I manifestanti hanno brandito striscioni e cartelli per dimostrare solidarietà con il popolo di Gaza e hanno scandito slogan per criticare il Governo elvetico – e in particolare Ignazio Cassis – sul mancato intervento. La manifestazione, che ha avuto un momento di discorsi davanti a Palazzo delle Orsoline, si è svolta in modo pacifico.

Tuttavia, all'inizio del presidio si è verificato un litigio tra due persone, che sono venute alle mani.

