News Costi farmaci, 2 iniziative cantonali

Swisstxt

27.10.2025 - 23:42

Due iniziative cantonali ticinesi volte a contenere la spesa farmaceutica, che negli ultimi anni è raddoppiata superando i 9 miliardi di franchi e che rappresenta ormai oltre il 20% della spesa LAMal.

SwissTXT

27.10.2025, 23:42

Sono state presentate e accolte oggi, lunedì, in Gran Consiglio quasi all’unanimità: 69 favorevoli e 2 astenuti. La prima iniziativa chiede di rendere obbligatoria la sostituzione con farmaci generici o biosimilari quando disponibili. La seconda propone invece di ridurre il prezzo dei medicinali alla scadenza del brevetto, generalmente dopo 20 anni.

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

