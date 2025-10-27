Due iniziative cantonali ticinesi volte a contenere la spesa farmaceutica, che negli ultimi anni è raddoppiata superando i 9 miliardi di franchi e che rappresenta ormai oltre il 20% della spesa LAMal.

Sono state presentate e accolte oggi, lunedì, in Gran Consiglio quasi all’unanimità: 69 favorevoli e 2 astenuti. La prima iniziativa chiede di rendere obbligatoria la sostituzione con farmaci generici o biosimilari quando disponibili. La seconda propone invece di ridurre il prezzo dei medicinali alla scadenza del brevetto, generalmente dopo 20 anni.