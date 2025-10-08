La Croce Rossa Svizzera Sezione Sottoceneri ha annunciato mercoledì 35 licenziamenti dovuti alle misure di risparmio del preventivo cantonale 2026.
I tagli, decisi dal Gran Consiglio nel 2024, colpiranno l'Area Migrazione con la soppressione di 30,5 posti a tempo pieno.
La notifica dei licenziamenti è prevista per novembre. Il prossimo passo sarà l'apertura della procedura di consultazione.
Il provvedimento è legato a un profondo cambiamento nella gestione dei minorenni non accompagnati che hanno raggiunto la maggiore età.
In futuro saranno accolti in un Centro giovani, probabilmente nel foyer di Cadro adattato per ospitare 140 ragazzi.