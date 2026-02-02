Giorgio Fonio KEYSTONE

Un commento su Facebook ha portato a una querela penale contro un giornalista italiano, accusato di diffamazione nei confronti del politico ticinese Giorgio Fonio.

Un commento pubblicato su Facebook ha fatto scattare una denuncia penale di Giorgio Fonio contro un noto giornalista italiano. La frase in questione, come riporta - tra gli altri - il sito della «RSI», è «Siete vergognosi, complici di assassini» ed è stata scritta sotto un intervento del consigliere nazionale ticinese.

La querela è stata presentata al Ministero pubblico, come confermato dal legale del politico del Centro in una nota diffusa lunedì.

L'intervento di Fonio su Facebook riguardava un dibattito televisivo trasmesso dal Telegiornale dell'emittente di Comano, incentrato sull'escalation diplomatica tra Svizzera e Italia dopo il dramma di Crans-Montana.

Il politico aveva sottolineato l'importanza di stabilire la verità e fare giustizia, condannando qualsiasi strumentalizzazione politica della vicenda.

«Commento calunnioso e diffamatorio»

Il commento del giornalista è stato giudicato calunnioso e diffamatorio, superando i limiti del dibattito legittimo. La nota legale sottolinea che il confronto pubblico deve rimanere rispettoso e conforme alla legge, e che le accuse di complicità in crimini gravi richiedono l'intervento delle autorità giudiziarie.

Fonio, rispettando la procedura legale e la presunzione di innocenza, non ha rilasciato ulteriori commenti. Il comunicato ribadisce che, nel contesto degli eventi tragici discussi, la priorità è l'accertamento della verità e la giustizia per le vittime, auspicando un ritorno a un dibattito pubblico responsabile.