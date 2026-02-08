  1. Clienti privati
Tragedia di Crans-Montana Commento su Facebook: Cugini si scusa dopo la querela di Fonio

Swisstxt

8.2.2026 - 11:15

Giorgio Fonio (immagine d'archivio).
Giorgio Fonio (immagine d'archivio).
Keystone

Il giornalista italiano Mimmo Cugini ha chiesto scusa con una lettera per un commento pubblicato su Facebook sul caso Crans-Montana, dopo la querela presentata dal consigliere nazionale Giorgio Fonio.

Redazione blue News

08.02.2026, 11:15

«Riconosco di aver sbagliato nei toni e nei modi. Senza voler cercare attenuanti, desidero solo chiarire che la mia reazione è stata dettata da un coinvolgimento personale nella vicenda, che mi ha portato a esprimere il mio dolore in maniera eccessiva».

Con queste parole il giornalista italiano Mimmo Cugini ha chiesto scusa attraverso una lettera per un commento pubblicato su Facebook sotto un post del consigliere nazionale Giorgio Fonio.

Il messaggio faceva riferimento a un dibattito televisivo sulle tensioni diplomatiche tra Svizzera e Italia legate alla tragedia di Crans-Montana.

In seguito a quel commento, Fonio aveva sporto querela penale nei confronti del giornalista.

