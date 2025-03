keystone

L'assemblea comunale di Bregaglia ha dato il via libera al ripristino dei sentieri della Val Bondasca, devastati dalla frana del 2017, approvando un credito di 240'000 franchi.

Swisstxt

I sentieri della Val Bondasca, colpita nel 2017 dalla frana del Pizzo Cengalo, potranno essere ripristinati: giovedì sera l'assemblea comunale di Bregaglia ha approvato -75 sì, 0 no e 3 astensioni - un credito di 240'000 franchi.

Si prevede di riparare i sentieri distrutti dalla frana e quelli che si trovano nella zona di potenziale rischio. Il progetto include, oltre alla creazione di un nuovo sentiero, la possibilità di connettersi a quello vecchio che porta alla capanna Sasc Furä.

È stato inoltre approvato un credito di 150'000 franchi per il mantenimento ridotto del sistema di monitoraggio e allarme in Val Bondasca per il periodo 2025-2028.