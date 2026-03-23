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Il bilancio di Polizia La criminalità in Ticino resta stabile

Swisstxt

23.3.2026 - 11:55

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

La criminalità in Ticino nel 2025 è rimasta generalmente stabile. Lo comunica la Polizia cantonale nel suo bilancio delle attività nel 2025.

Redazione blue News

23.03.2026, 11:55

23.03.2026, 11:58

I furti sono calati del 5,9% con 5’250 casi. Diminuiti quelli con scasso (-20%) e da veicoli (-22%). Quelli nelle abitazioni sono scesi del 29%: passando da 678 nel 2024 a 496 nel 2025.

Sono aumentati invece i taccheggi (457 casi, +28%) e i furti di e-bike (609, +39%). Le rapine sono state 42 (36 nel 2024) e nell’83% dei casi si è risaliti ai responsabili.

Gli interventi per violenza domestica sono aumentati del 4%, raggiungendo quota 1’018. I reati digitali sono invece calati dell’8% (399 casi). Gli incidenti stradali sono stati 3’874, con 14 morti contro i 18 del 2024.

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