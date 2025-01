USTRA

Sull'A2 sono iniziati i lavori per l'adeguamento della segnaletica e del tracciato della corsia d'uscita preferenziale Airolo/Passi (CUPRA) definitiva.

SwissTXT / SwissTXT Swisstxt

Lo ha comunicato martedì l'Ufficio federale delle strade (USTRA).

La CUPRA prevede, in funzione del traffico, l'utilizzo della corsia di emergenza tra Varenzo e Airolo per creare un corridoio di uscita preferenziale per Airolo e i Passi.

Il progetto definitivo prevede l'aggiramento dell'area di servizio Gottardo Sud.

Quelli iniziati in questi giorni sono lavori preliminari, che termineranno a maggio 2025. La messa in funzione della CUPRA definitiva è prevista per l'estate 2026.

Swisstxt