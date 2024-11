La scelta del Governo Tipress

Una ex clinica non più operativa a San Pietro di Stabio è stata individuata dal Consiglio di Stato come sede provvisoria dell’Unità psichiatrica integrata per minorenni.

Il relativo messaggio è stato licenziato mercoledì mattina e concretizza la «volontà politica di sostenere interventi puntuali ed efficaci a favore di una fascia particolarmente sensibile».

Attualmente i pazienti minorenni, in caso di esigenza di ricovero stazionario, sono collocati anche in reparti destinati agli adulti presso la Clinica psichiatrica cantonale. Con la scelta di San Pietro ai 5 posti letto oggi destinati alla pedopsichiatria se ne aggiungeranno altri 7.

