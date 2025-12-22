I nuovi requisiti si applicheranno di fatto solo ai SACD già attivi e riconosciuti in Ticino keystone

Il Consiglio di Stato ticinese ha «innalzato» i requisiti per i servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) e per i centri terapeutici diurni (CDT) e notturni (CNT).

SwissTXT Swisstxt

Dal 1° gennaio 2026, tutti i servizi autorizzati dovranno aderire al contratto collettivo di lavoro (CCL) o garantire condizioni equivalenti, estendendo un obbligo finora limitato ai servizi con finanziamento cantonale.

L'obiettivo è migliorare la qualità delle cure e le condizioni del personale, favorendone la fidelizzazione.

Inoltre, per i direttori sanitari sarà richiesto un Master of Advanced Studies (MAS) in gestione sanitaria, innalzando il livello formativo.