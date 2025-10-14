  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Inchiesta in corso Un arresto nel Luganese per una presunta truffa sanitaria

Swisstxt

14.10.2025 - 12:24

archivio TI-Press

Il Ministero pubblico e la polizia cantonale hanno avviato un'inchiesta su una società di cure domiciliari nel Luganese.

SwissTXT

14.10.2025, 12:24

14.10.2025, 12:39

La gerente, una 50enne svizzera, è stata arrestata con l'accusa di truffa e falsità in documenti.

Le indagini, coordinate dalla procuratrice Caterina Jaquinta Defilippi, mirano a verificare possibili irregolarità nei tempi di fatturazione, nel tipo di prestazioni fatturate e nell'erogazione di cure che richiedevano personale qualificato.

Dopo l'interrogatorio, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la carcerazione preventiva della 50enne.

I più letti

Ecco chi è Miriam, la miliardaria che ha «diretto» Trump verso l'accordo di pace
Jolanda Renga minacciata: «Ci dai 10'000 dollari o pubblichiamo tue foto intime»
Esplosione durante lo sgombero di un casolare, 3 carabinieri morti e numerosi altri feriti
Un vortice polare debole potrebbe portare un inverno gelido in Svizzera
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»

Altre notizie

Dal confine. In dogana con 104 sigari in auto, il doppio di quelli consentiti

Dal confineIn dogana con 104 sigari in auto, il doppio di quelli consentiti

Ecco quando. Esercitazione d'intervento dei pompieri nella galleria della Centovallina

Ecco quandoEsercitazione d'intervento dei pompieri nella galleria della Centovallina

Pernottamenti. Estate turistica positiva per il Bellinzonese

PernottamentiEstate turistica positiva per il Bellinzonese