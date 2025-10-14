Inchiesta in corsoUn arresto nel Luganese per una presunta truffa sanitaria
Swisstxt
14.10.2025 - 12:24
Il Ministero pubblico e la polizia cantonale hanno avviato un'inchiesta su una società di cure domiciliari nel Luganese.
SwissTXT
14.10.2025, 12:24
14.10.2025, 12:39
Swisstxt
La gerente, una 50enne svizzera, è stata arrestata con l'accusa di truffa e falsità in documenti.
Le indagini, coordinate dalla procuratrice Caterina Jaquinta Defilippi, mirano a verificare possibili irregolarità nei tempi di fatturazione, nel tipo di prestazioni fatturate e nell'erogazione di cure che richiedevano personale qualificato.
Dopo l'interrogatorio, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la carcerazione preventiva della 50enne.