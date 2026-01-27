TicinoRespinta dal Parlamento l'iniziativa sulle cure dentarie
Swisstxt
27.1.2026 - 20:55
Il Gran Consiglio ticinese ha respinto martedì un’iniziativa che chiedeva al Cantone di creare un’assicurazione obbligatoria per le cure dentarie di base.
Redazione blue News
27.01.2026, 20:55
27.01.2026, 20:57
Come riporta la RSI, il testo, proposto una decina di anni fa da un fronte progressista, è stato ritenuto troppo oneroso per le finanze pubbliche. Per il Governo è più utile puntare su interventi di aiuto mirati.
Bocciata in aula per 49 voti contro 22, l’iniziativa sarà comunque sottoposta al giudizio del popolo ticinese.
Si è conclusa così la sessione di gennaio, in cui si è parlato lunedì della Commissione parlamentare di inchiesta sul caso Hospita e martedì anche di denatalità e riforma delle ARP.