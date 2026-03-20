Da fine marzo entra in vigore il divieto dei cellulari in tutte le scuole ticinesi

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Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) rende noto che, «dopo un percorso di ascolto e coinvolgimento di vari portatori di interesse in ambito scolastico», ha emanato delle Direttive sui dispositivi mobili personali nella scuola dell’obbligo.

Le nuove direttive entreranno in vigore a partire da lunedì 30 marzo e prevedono, tra le altre cose, che ovunque sulla totalità del perimetro dell’istituto scolastico, sia all’interno degli stabili (ad esempio corridoi, aule, bagni, spogliatoi, palestre) sia sul sedime esterno (ad esempio giardini, corti, porticati, posteggi delle biciclette), i dispositivi mobili personali di allieve e allievi siano sempre spenti (non solo in modalità aerea) e non visibili dall’inizio fino al termine delle attività scolastiche.

Le ragioni di queste direttive vengono spiegate così dalla consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti: «La dipendenza dall’utilizzo di dispositivi elettronici pone seri problemi di salute individuale e pubblica, che come responsabile del DECS, ma anche come medica, ritengo vadano affrontati».

E ancora: «È un problema di società. La scuola può giocare un ruolo. Si tratta di moltiplicare gli sforzi per rafforzare l’educazione all’uso consapevole, responsabile e sicuro delle nuove tecnologie, anche costruendo un’alleanza educativa con le famiglie. Si tratta al tempo stesso di garantire che gli spazi scolastici restino un luogo di scambi umani, di relazioni interpersonali, di socializzazione».

L’intenzione del DECS è quindi quello di «rafforzare ulteriormente l’educazione all’uso consapevole, responsabile e sicuro delle tecnologie, aggiornando e precisando al contempo anche la regolamentazione già in vigore alla scuola media ed estendendo il divieto di utilizzo dei dispositivi mobili personali anche alle scuole comunali, con gli accorgimenti necessari, era già stata resa nota nel corso dello scorso anno scolastico».

Una prima valutazione su eventuali adeguamenti da apportare alle presenti direttive è prevista al termine dell’anno scolastico 2025/2026, tenendo conto anche del preavviso che esprimerà il Consiglio cantonale dei giovani, organo consultivo a cui verrà sottoposta la direttiva.